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الأربعاء، 03-03-2021 06:15 م

الأشغال تعلن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة ابتداء من مساء اليوم الأربعاء تحسباً للظروف الجوية المتوقعة.
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وأكدت الوزارة في بيان صحافي جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 94 الموزعة على مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى إمكانية رفع الخطة إلى القصوى في حال تطلب الأمر ذلك بحسب البيانات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

ودعت المواطنين لاعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسة وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال: غرفة العمليات الرئيسة 065850111 ، وضابط ارتباط غرفة العمليات واتس أب 0780377223، ومديرية أشغال العاصمة 0780377291، الكرك 0780377231، جرش0780377187 ، مأدبا 0780377363 ، معان 0780377337، المفرق 0780377389، البلقاء 0780377413، الطفيلة 0780377160، عجلون 0780377324، الزرقاء 0780377125، العقبة 0780377351، اربد 0780377273، الرمثا 0780377388 ، والبترا 0780377154 .

 




 

 


 

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