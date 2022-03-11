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الجمعة، 11-03-2022 07:18 م

الأشغال تعلن حالة الطرق حتى الساعة 7.. وتنشر أرقام غرف الطوارئ

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن جميع الطرق ضمن اختصاصها وخصوصا الطرق الخارجية في مختلف مناطق المملكة سالكة، باستثناء الطريق الصحراوي ما بين منطقتي الحسا والأبيض سالك بحذر بسبب الغبار الناتج عن الرياح النشطة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، إنه لم يتم اغلاق أي طريق ضمن اختصاصها بسبب الظروف الجوية السائدة حتى الساعة 7 من مساء اليوم الجمعة، مبينة أن جميع الطرق الخارجية في مناطق المملكة تشهد تشكل للغبار بين الحين والأخر بسبب سرعة الرياح.

وأوضحت، أنه في حال اغلاق أي طريق نتيجة الظروف الجوية يتم الاغلاق من خلال الشركاء في مديرية الامن العام العاملين في الميدان حسب تقيمهم بالتنسيق مع كوادر الوزارة العاملين في الميدان، بشكل احترازي ومؤقت، لضمان سلامة سالكي الطريق.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين سالكي الطرق الخارجية والطرق ضمن اختصاصها من احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة الهطولات المطرية الكثيفة، واحتمالية تشكل الغبار على الطرق في مناطق البادية؛ تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة في معظم مناطق المملكة، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع الطروف الجوية كافة ومعالجة الملاحظات الواردة لغرف الطوارئ بشكل فوري على مدار 24 ساعة.

وشددت على أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وثمنت الوزارة، جهود كوادرها العاملة في الميدان خلال الظروف الجوية السائدة، مشيدة بجهود الشركاء وتعاونهم مع الوزارة لحل ومعالجة أي ملاحظة ترد بشكل فوري.

يشار إلى أن الوزارة تعمل منذ صباح امس الخميس ضمن خطة الطوارئ المتوسطة وتستقبل الملاحظات والبلاغات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب )  (0780377223).

 طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111).

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187).

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا  (0780377366).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان  (0780377338).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق  (0780377389).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء  (0780377125).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273).

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291).

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012).

 




 

 


 

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