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الإثنين، 15-02-2021 01:37 م

الأشغال تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض وتنشر ارقام غرف العمليات

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة و الإسكان حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة وفقاً لبيانات إدارة الأرصاد الجوية.

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ودعت الوزارة الأخوة المواطنين إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الطرقات والابتعاد عن مجاري السيول والاودية خلال الظروف الجوية.


وأكدت الاشغال جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية الحالية من خلال فرقها الميدانية المنتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.


وتبلغ عدد فرق الطوارئ المذكورة 94 فرقة، تساندها 400 آلية، إضافة إلى آليات القطاع الخاص التي تم استئجارها سابقاً ، كما يستطيع مدراء الأشغال استئجار اليات إضافية عند الحاجة بموجب بلاغ الطوارئ القصوى الذي يفوضهم للقيام بذلك، كما تم التنسيق مع نقابة المقاولين لوضع آليات شركات المقاولات غب الطلب.


وتعمل الوزارة ضمن خطة الطوارئ القصوى على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال الأرقام التالية:


ضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتس اب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣
طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١
غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧
غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤


 




 

 


 

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