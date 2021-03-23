الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في عدد من مديرياتها

الوكيل الاخباري -

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أعلنت مديريات أشغال معان والكرك والطفيلة والمفرق والزرقاء والعقبة، اليوم الثلاثاء، عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة تزامنا مع العواصف الغبارية والظروف الجوية التي تشهدها المحافظات.ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الظروف الجوية السائدة، والتقيد بإجراءات السلامة العامة على الطرق وتعليمات كوادرها وكوادر مديرية الأمن العام.كما ودعت الوزارة، المواطنين إلى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال: غرفة العمليات الرئيسية: 065850111، ضابط ارتباط غرفة العمليات واتس اب: 0780377223، مديرية أشغال العاصمة: 0780377291، الكرك: 0780377231، جرش: 0780377187، مأدبا: 0780377363، معان: 0780377337، المفرق: 0780377389، البلقاء: 0780377413، الطفيلة: 0780377160، عجلون: 0780377324، الزرقاء: 0780377125، العقبة: 0780377351، إربد: 0780377273، الرمثا: 0780377388 ، والبترا: 0780377154.--(بترا) م ح/رق/س أ23/03/2021 16:53:29