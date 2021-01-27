الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزراة الأشغال العامة والإسكان عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة ابتداء من صباح الخميس.وأهابت الوزارة المواطنين أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، خلال الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.وستستقبل الوزارة الملاحظات والشكاوى على مدار 24 ساعة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال الارقام التالية:طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤