الأشغال تعلن حالة الطوارىء المتوسطة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الأحد تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة وعلى مدار 24 ساعة.ودعت الاشغال إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أية حالة طارئة او ملاحظة وذلك من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أوغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية وتالياً ارقام غرف الطوارئ:طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤