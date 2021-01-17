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الأحد، 17-01-2021 06:25 م

الأشغال تعلن حالة الطوارىء المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الأحد تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة وعلى مدار 24 ساعة.
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ودعت الاشغال إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أية حالة طارئة او ملاحظة وذلك من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أوغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية وتالياً ارقام غرف الطوارئ:

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١
غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧
غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

 




 

 


 

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