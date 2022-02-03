الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

بالأسماء.. مراكز فحص كورونا العاملة الجمعة

الطراونة لـ الوكيل : الموجة ستمتد حتى شهر رمضان

الأشغال تعلن خطة الطوارئ اعتباراً من صباح الجمعة استعداداً للمنخفض الجوي

وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض

دروس وعظية في مساجد مأدبا

39 قضية اعتداء على سائقي التوصيل في عمان بينها تهم بالشروع بالقتل

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض وأماكن تساقط الثلوج

الجامعة العربية ترحب بتقرير العفو الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قطر : وفاتان و1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إربد: ورشة توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة

الخميس، 03-02-2022 07:31 م

الأشغال تعلن خطة الطوارئ اعتباراً من صباح الجمعة استعداداً للمنخفض الجوي

61efd3be6a284


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الخميس، العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الجمعة تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيان صحفي، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وعممت الوزارة على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

ودعت الأشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية بما فيها منطقة البحر الميت، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية في معظم مناطق المملكة بسبب تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة احتمالية تشكل الغبار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية، والهطولات الكثيفة للأمطار.

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا (0780377012)


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202015182250599851797

بالأسماء.. مراكز فحص كورونا العاملة الجمعة

120229205932841807672

الطراونة لـ الوكيل : الموجة ستمتد حتى شهر رمضان

الاوقاف

دروس وعظية في مساجد مأدبا

272820725_648051526637080_2297559914374979438_n

39 قضية اعتداء على سائقي التوصيل في عمان بينها تهم بالشروع بالقتل

12022252203209086834

جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم الليبية تبحثان التعاون المشترك

1020212421035873675841

بلدية الرصيفة تنفذ حملة لتقليم الأشجار المتداخلة مع خطوط الكهرباء

أخبار متعلقة
ca9e838ebe0716c8ae3cede78dd623d9

الأشغال لـ"الوكيل الاخباري": طريق المطار سالكة بالاتجاهين وآلياتنا في الطُرق الرئيسية

ba3cb30d-0430-4534-b727-b35cba0edde9

الأشغال ترفع خطة الطوارئ إلى الدرجة القصوى - تفاصيل

610314a0f4052

توقف عمل الباص السريع و "باص عمان" عند الساعة 5 مساء - تفاصيل

2017_8_20_13_33_48_426

التعليم العالي: تعطيل دوام الجامعات أو الكليات أمر يعود للرئاسة أو عمادة الكلية

61b37dfb4236040dc05ea0c2

"الصحة" تُصحّح خطأً في الإيجاز اليومي لحالات كورونا - تفاصيل

0L5A1748

وزارة الأشغال تفعل خطة الطوارئ المتوسطة