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الجمعة، 18-02-2022 08:51 م

الأشغال تعلن خطة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم السبت، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم التعميم على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، مبينة أنه تم توكيل مدراء المديريات والمكاتب العاملين في الميدان برفع خطة الطوارئ حسب الحاجة وتطورات الحالة الجوية.

وأشارت، إلى أن خطة الطوارئ تتركز على ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين على الطرق ضمن الاختصاص، وخصوصا الطرق المؤدية للمرافق الحيوية، مؤكدة أن سيتم تثبيت الاليات والكوادر في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالظروف الجوية المتوقعة لضمان معالجة اي ملاحظة بشكل فوري بما يضمن ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

ودعت الأشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية بما فيها منطقة البحر الميت وخليج العقبة، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية بسبب احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الغبار وخاصة في مناطق البادية.

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)

 




 

 


 

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