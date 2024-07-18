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الخميس، 18-07-2024 02:51 م

الأشغال تعلن عن إغلاق طريق المدورة - معان بشكل جزئي اعتبارا من الجمعة

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الوكيل الاخباري- تباشر وزارة الاشغال العامة والاسكان اعتبارا من صباح يوم غدٍ الجمعة، أعمال مشروع صيانة وتأهيل أجزاء من طريق المدورة-معان بدءً من مركز حدود المدورة باتجاه معان وبطول 25 كلم.

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 وتتضمن الأعمال صيانة و تأهيل الطريق بكشط طبقة الأسفلت السطحية بسماكة لا تقل عن 5سم على الأقل وحقن الشقوق إن وجدت وإصلاح أي هبوطات بسطح الخلطة الاسفلتية وإعادة تعبيد الطبقات الاسفلتية بعد رش طبقة RC وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية رابطة بسماكة 7سم بعد الدحل وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية سطحية بسماكة 6 سم والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.


كما يشمل المشروع تعزيز الطريق بشواخص وعواكس مرورية وتنفيذ اعمال الدهان على جانبي الطريق مع إشارات إرشادية للمنطقة.


ويأتي هذا المشروع   بهدف تحسين مدخل منطقة حدود المدورة باتجاه معان ورفع مستوى الطرق فيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة عناصر السلامة المرورية في المنطقة.


وسيتم إغلاق الطريق بشكل جزئي ضمن منطقة العمل اعتبارا من يوم صباح يوم الجمعة، حيث تهيب الوزارة بالأخوة سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة والالتزام بتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

 




 

 


 

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