الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

فريق طبي أميركي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

إعادة تشكيل شركة البلد للاستثمار ببلدية إربد

لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين تدعو إلى دعم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى

الصفدي : لا سيادة إسرائيلية على مقدسات القدس

االأمم المتحدة: لا أرقام موثقة بشأن عدد القتلى بحرب أوكرانيا

بحث التعاون بين العلوم والتكنولوجيا وبلدية الرمثا الكبرى

الأشغال تعلن عن تحويلات مرورية على طريق مثلث النعيمة

الملك يلتقي لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره العُماني

الثلاثاء، 10-05-2022 07:37 م

الأشغال تعلن عن تحويلات مرورية على طريق مثلث النعيمة

e


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق طريق مثلث النعيمة/ بلعما /الزرقاء امام حركة المركبات، بالاتجاهين من بداية الطريق عند جسر الشيخ مكازي أخو إرشيدة ولغاية مثلث النعيمة واجراء تحويلات مرورية على طريق المفرق - قضاء رحاب – جرش، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل وذلك ضمن أعمال مشروع الخاص بتوسعة طريق مثلث النعيمة / بلعما/ الزرقاء التابع لمحافظة اربد.

‏‎وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، إنه سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه اربد (مثلث النعيمة) لطريق المفرق - قضاء رحاب – جرش باتجاه تقاطع جرش – الخريشا واتخاد مسار طريق عمان -  جرش -اربد ، وبالعكس ،وذلك من خلال الانعطاف يميناً بعد نهاية جسر الشيخ مكازي أخو إرشيدة للدخول في مسار التحويلة.

‏‎فيما سيتم - بحسب بيان الوزارة - تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه الرمثا الى طريق المفرق - قضاء رحاب – جرش باتجاه (دوار الدبابة) واتخاد مسار طريق المفرق - الرمثا وذلك من خلال الانعطاف يميناً قبل بداية جسر الشيخ مكازي أخو إرشيدة للدخول في مسار التحويلة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeeee

فريق طبي أميركي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

520229203627294737480

إعادة تشكيل شركة البلد للاستثمار ببلدية إربد

420222917203491635801

لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين تدعو إلى دعم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى

الصفدي ٢

الصفدي : لا سيادة إسرائيلية على مقدسات القدس

420221416353958212308

بحث التعاون بين العلوم والتكنولوجيا وبلدية الرمثا الكبرى

w

الملك يلتقي لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي

أخبار متعلقة
520223144114866352582

الأشغال تتعامل مع 68 بلاغًا خلال المنخفض الخماسيني

4202230161922759448495

إغلاق طريق وادي عربة بالاتجاهين

1

الأشغال تتعامل مع 54 بلاغا خلال المنخفض الخماسيني

w

الكسبي : الزيادة الطبيعية للسكان من الدول المجاورة انعكست على التنمية

8202114125032576548685

إغلاق طريق العمري - الأزرق بالاتجاهين نتيجة تدني مدى الرؤية

w

استكمال جزء من أعمال مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء