الأشغال تعلن عن تحويلات مرورية على طريق مثلث النعيمة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق طريق مثلث النعيمة/ بلعما /الزرقاء امام حركة المركبات، بالاتجاهين من بداية الطريق عند جسر الشيخ مكازي أخو إرشيدة ولغاية مثلث النعيمة واجراء تحويلات مرورية على طريق المفرق - قضاء رحاب – جرش، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل وذلك ضمن أعمال مشروع الخاص بتوسعة طريق مثلث النعيمة / بلعما/ الزرقاء التابع لمحافظة اربد.



‏‎وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، إنه سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه اربد (مثلث النعيمة) لطريق المفرق - قضاء رحاب – جرش باتجاه تقاطع جرش – الخريشا واتخاد مسار طريق عمان - جرش -اربد ، وبالعكس ،وذلك من خلال الانعطاف يميناً بعد نهاية جسر الشيخ مكازي أخو إرشيدة للدخول في مسار التحويلة.



‏‎فيما سيتم - بحسب بيان الوزارة - تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه الرمثا الى طريق المفرق - قضاء رحاب – جرش باتجاه (دوار الدبابة) واتخاد مسار طريق المفرق - الرمثا وذلك من خلال الانعطاف يميناً قبل بداية جسر الشيخ مكازي أخو إرشيدة للدخول في مسار التحويلة.

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