الأشغال تعلن عن تحويلات مرورية في العاصمة عمان

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية، البدء بأعمال تنفيذ جسر المحطة، والمنطقة الواقعة أمام ادارة السير ومحكمة أمانة عمان، في العاصمة عمان، ضمن أعمال الحزمة الأولى من مشروع الباص سريع التردد، اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم تحويل السير القادم باتجاه (عمان- الزرقاء) ابتداءً من مخرج جسر المحطة الى الجهة اليسرى ومتابعة السير الى المسارب الدائمة لمسار حافلات التردد السريع وحسب الإشارات الإرشادية، فيما سيتم تحويل السير القادم باتجاه (الزرقاء-عمان) في المنطقة المحاذية لمشتل أمانة عمان بالانحراف الى الجهة اليمنى بإتجاه طريق النخيل والعودة للطريـــــق الرئيســــي(طريق الجيش) وحسب الإشارات الإرشادية.(المسارالموضح باللون الازرق).



وأضافت، أنه سيتم تحويل السير المتجه لمداخــل الدوائــر (إدارة السير، النجدة، المحكمة) إلى تقاطع المسلخ ثم يمينا لطريق الجزيرة مع استكمال المسار للوصول الى الوجهة المطلوبة.



وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية والارشادية، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الامن العام.



