الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة غداً

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، تعليق الدوام في مركز الوزارة ليوم غد الثلاثاء ولمدة 24 ساعة بعد تسجيل إصابات بين الموظفين بفيروس كورونا المستجد.ويستمر تعليق الدوام وفق بيان صادر عن الوزارة، حتى صباح يوم بعد غد الأربعاء، وذلك لإجراء عمليات تعقيم لكافة المباني والساحات المحيطة بالتعاون مع الدفاع المدني.وأفادت الوزارة أنها قامت باتباع البروتوكول المعتمد بالتعاون مع وزارة الصحة لحصر الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم، وموظفي الخدمات المساندة والعاملين في شركة خدمات النظافة وموظفي الأمن والحماية ومرتبات الأمن العام الملحقين في الوزارة، والمراجعين لإجراء ما يلزم.