الأشغال تعمم بتفعيل خطة الطوارئ حسب الحاجة

الوكيل الاخباري -

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دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، الاخوة المواطنين سالكي الطرق لضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها نتيجة شدة الرياح والهبات المرافقة لها وتشكل الغبار في المناطق الصحراوية وانعدام الرؤية فيها بالإضافة إلى خطر الانزلاق نتيجة تساقط الامطار في بعض المناطق وذلك بحسب المعلومات الواردة من قبل إدارة الأرصاد الجوية.كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن إية حالة طارئة أو ملاحظة من خلال الاتصال على رقم غرفة الطوارئ الرئيسة في مبنى الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عمليتها على الأرقام التالية:ضابط ارتباط غرفة العمليات (واتس أب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البترا ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤