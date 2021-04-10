السبت 10-04-2021
الوكيل الاخباري
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%12.65 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

السبت، 10-04-2021 05:13 م

الأشغال تعمم بتفعيل خطة الطوارئ حسب الحاجة

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، الاخوة المواطنين سالكي الطرق لضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها نتيجة شدة الرياح والهبات المرافقة لها وتشكل الغبار في المناطق الصحراوية وانعدام الرؤية فيها بالإضافة إلى خطر الانزلاق نتيجة تساقط الامطار في بعض المناطق وذلك بحسب المعلومات الواردة من قبل إدارة الأرصاد الجوية.
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كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن إية حالة طارئة أو ملاحظة من خلال الاتصال على رقم غرفة الطوارئ الرئيسة في مبنى الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عمليتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليات (واتس أب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البترا ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

 
 

 




 

 


 

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