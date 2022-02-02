الأشغال تغلق مقطع على شارع الستين في السلط - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أغلقت وزارة وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأربعاء، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مقطع من شارع الستين في السلط بالاتجاهين بشكل احترازي ومؤقت وذلك لإزالة صخرة معرضة للسقوط على المرتفع المحاذي للمسرب. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إن كوادرها العاملة في الميدان قامت بإغلاق نهاية شارع الستين بالقرب من وادي شعيب بالاتجاهين بشكل احترازي لإزالة صخرة معرضة للانهيار على المرتفع المحاذي للمسرب.



وأضافت، أنه تم وبشكل فوري اجراء تحويلات مرورية على الطريق لضمان ديمومة الحركة المرورية، مؤكدة أن العمل جارٍ على إزالة الصخرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك حفاظا على السلامة المرورية على الطريق وإعادة فتحها امام الحركة المرورية كما كانت عليه.



ودعت الوزارة المواطنين سالكي الطريق الى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات كوادر ادارة السير المركزية.



