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الأحد، 24-04-2022 01:22 م

الأشغال تفعل خطة الطوارئ القصوى في المفرق والزرقاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ القصوى في محافظتي الزرقاء والمفرق، وخطة الطوارئ المتوسطة في باقي المحافظات، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وعممت الوزارة على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية السائدة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.

وأشارت إلى أنه تم توكيل مدراء المديريات والمكاتب لرفع خطة الطوارئ حسب تطورات الحالة الجوية؛ لكون الحالة مختلفة التأثير من منطقة إلى اخرى.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

ونوهت إلى أنه سيتم اغلاق أي مقاطع من الطرق التي تشهد تدني لمدى الرؤية الافقية بسبب الغبار بشكل جزئي ومؤقت في حال تطلب الأمر ذلك، وذلك بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام، حفاظا على السلامة العامة على الطرق.

وجددت الوزارة تحذيرها، للمواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، الناتج عن الرياح النشطة المرافقة للاجواء السائدة التي تشهدها المملكة وخصوصا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة.

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ودعت، المواطنين إلى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية واتباع قواعد القيادة الامنة، والانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب )  (0780377223).

 طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111).

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187).

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا  (0780377366) .

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان  (0780377338).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق  (0780377389).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء  (0780377125).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273).

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291).

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012).

 




 

 


 

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