الأشغال تكشف حالة الطرق في المملكة

الوكيل الإخباري

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- أكّدت مدير وحدة الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، المهندسة عروب العبادي، اليوم الأحد، إنَّ جميع الطرق في المملكة ضمن الاختصاص سالكة باستثناء منطقة الرويشد سالكة بحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن تشكل الغبار بين الحين والاخر.وقالت العبادي، إنَّ غرف الطوارئ تعاملت من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري خلال الظروف الجوية السائدة على مدار الساعة للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.ودعت، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام.وأكدت، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ ومعالجة الملاحظات بمختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن كوادرها العاملة في الميدان تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية؛ لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.ونوهت، إلى أنه تم قطع الحركة المرورية على مقاطع من طرق في منطقة الرويشد بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية ظهر اليوم حفاظا على سلامة المواطنين سالكي الطرق بشكل احترازي ومؤقت، وتم إعادة فتحها بعد التأكد من مأمونية الحركة المرورية عليها.وثمنت العبادي، جهود الكوادر العاملة في الميدان خلال الظروف الجوية السائدة، مشيدة بجهود الشركاء في مديرية الأمن العام على التعاون الدائم والمستمر مع الوزارة؛ لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.