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الأحد، 24-04-2022 04:54 م

الأشغال تكشف موعد صرف مستحقات مقاولي مشروع الباص السريع

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتحويل الدفعات المالية المرحلية لشركات المقاولات العاملة على مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء والشركات الاستشارية، إلى وزارة المالية وهي حاليا قيد استكمال إجراءات الصرف.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة، أنه سيتم صرف مستحقات التنفيذ والاشراف خلال الايام القادمة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصلت مع الجهات ذات العلاقة لتسريع اجراءات الصرف.

وأكدت استعدادها لحل أي عائق يواجه سير العمل في المشروع ليتم استكمال الاعمال في المشروع ضمن المدد الزمنية المتفق عليها.

 




 

 


 

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