الأشغال تنثر الملح على الطرقات وتُحذر المواطنين

الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، المواطنين سالكي الطرق الخارجية والطرق ضمن اختصاصها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار على بعض الطرق الخارجية، و الهطولات الكثيفة للثلوج والأمطار، تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة.

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ولفتت إلى أنه سيتم نثر الملح على الطرقات ضمن اختصاصها كافة في حال تطلب الامر ذلك واستنادا للمعلومات الواردة من ادارة الارصاد الجوية، لضمان عدم حدوث أي انزلاقات على الطرق.



ودعت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، المواطنين إلى عدم استخدام المركبات وركنها على جوانب الطرق خلال الظروف الجوية المتوقعة خصوصا في المناطق المتوقع أن تشهد تساقطات للثلوج، إلا للضرورة القصوى؛ كي لا تتسبب بإعاقة عمل الاليات والكوادر العاملة في الميدان لفتح الطرق وإزالة التراكمات الثلجية المتوقع تساقطها على الطرق.



وأهابت الوزارة، بالمواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، مشيرة إلى أن الكوادر الميدانية العاملة في الميدان باشرت منذ صباح اليوم بإجراء جولات ميدانية تفقدية وتم تثبيت الاليات في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالمنخفض الجوي لمعالجة أي ملاحظة وإزالة التراكمات بشكل فوري.



وبينت الوزارة، أن خطة الطوارئ تتركز على العمل لإدامة الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا الطرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية، وازالة العوائق و التراكمات الثلجية بشكل فوري، وتقديم أشكال الدعم والاسناد للشركاء العاملين في الميدان، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكدت الوزارة، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة و لمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.



وأشارت إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.



وفيما يتعلق باستقبال الملاحظات والشكاوى، بينت الوزارة أن يتم استقبالها من خلال تطبيق نظام بلاغات طوارئ وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث يتيح التطبيق إضافة البلاغات والشكاوى في مختلف مناطق المملكة من قبل المواطنين وارفاق الفيديوهات والصور بشكل اختياري لتحديد نوع البلاغ للتعامل معه، ويتم تحديد موقع الشكوى والتحرك فورا لحلها وإجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال تطلب الامر ذلك، أو من خلال ارقام غرف الطوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة على الأرقام التالية:



ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)





