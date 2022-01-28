الأشغال تنثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها

الوكيل الإخباري

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- وجه وزير الأشغال العامَّة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، الجمعة، الكوادر الميدانية العاملة في الميدان بدعم واسناد الشركاء العاملين في الميدان على فتح الطُّرق الفرعية في مختلف مناطق المملكة، الظّروف الجويَّة الرَّاهِنة.جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية شملت عددا من الطرق ضمن اختصاص الوزارة، أوعز خلالها للكوادر الميدانية بالتنسيق مع الشركاء العاملين في الميدان، وتقديم اشكال الدعم كافة لفتح الطُّرق الفرعية - خارج الاختصاص - بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لضرورة التنسيق الدائم والمستمر والتعاون مع الشركاء في الميدان؛ لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وضمان ديمومتها.يشار إلى أن جميع الطُّرق ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، سالكة باستثناء طريق غرندل - شريف الجنوب في الطفيلة والمغلق احترازياً بسبب تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب عليه.كما وجه وزير الأشغال العامَّة، الكوادر الميدانية العاملة في الميدان على نثر الملح على الطرق المتوقع أن تشهد تشكل للانجماد.وثمن الكسبي، جهود كوادر وزارة الأشغال العامَّة والإسكان على الجهود التي تكللت خلال الهطولات الكثيفة للثلوج بالعمل بشكل فوري على ازالة التراكمات الثلجية على الطُّرق وإعادة فتحها بكل حرفية وكفاءة وبوقت قياسي، وعلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لادامة الحركة المرورية على الطُّرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية، مشيدا بجهود الشركاء العاملين في الميدان على تعاونهم مع الوزارة لتقديمة افضل الخدمات للمواطنين والعمل على ديمومتها.