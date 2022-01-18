الأشغال تنفذ أعمال صيانة دورية بعد المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، بإجراء اعمال صيانة دورية ضمن اختصاصها لبعض المواقع، وذلك بعد المنخفض الجوي الماضي. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إن الاعمال تهدف لصيانة وتعزيز عناصر السلامة العامة على الطرق، وذلك ايمانا منها بدورها الحيوي المهم في ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضافت، أنه تم تركيب حواجز خرسانية على جوانب الطرق، لتدعيم المواقع بعناصر السلامة العامة، بالإضافة إلى اجراء اعمال الصيانة الدورية للإنارة والاشارات الضوئية، والتي يتم اجراؤها بعد كل حالة جوية تؤثر على المملكة.