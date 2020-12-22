الأشغال تنفي حدوث أية انهيارات على طريق جرش عمان

الوكيل الإخباري - نفت وزارة الأشغال العامة والإسكان حدوث أية انهيارات صخرية أدت إلى إغلاق طريق جرش - عمان أمس الإثنين.

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وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن إغلاقا جزئيا حدث على الطريق يوم أمس بسبب أعمال صيانة منفذة من قبل مقاول شركة الكهرباء الوطنية لغايات تركيب أعمدة ضغط عال على جوانب الطريق، مبينة أنه لم يتم مراجعة الوزارة، وأخذ الموافقات والتصاريح بهذا الخصوص من قبل المقاول المنفذ لعملية الصيانة.



وشددت الوزارة على ضرورة التنسيق المسبق، وأخذ الموافقات والتصاريح اللازمة لغايات العمل قبل البدء بتنفيذ أي أعمال على الطريق.

وأوضحت أن لجنة الإنزلاقات في وزارة الأشغال ستقوم بالكشف على موقع الأعمدة بشكل فوري وبيان خطورتها على الطريق واتخاذ اللازم.



