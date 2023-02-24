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الجمعة، 24-02-2023 11:22 م

الأشغال تنهي أعمال إعادة تأهيل الخلطات الاسفلتية لنفق الملتقى

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الوكيل الإخباري - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء اليوم الجمعة، أعمال إعادة تأهيل الخلطات الاسفلتية لنفق الملتقى على طريق مطار الملكة علياء الدولي.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم استكمال الأعمال كافة ضمن المشروع مساء اليوم الجمعة، وبمدة أقل من المدة المتوقعة، إذ تم تنفيذ الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وأشارت إلى أنه تم فتح النفق أمام حركة المركبات كما كانت عليه سابقا بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام.

وثمنت الوزارة جهود وتعاون الشركاء في مديرية الأمن العام على الجهود التي بذلت لتنظيم حركة السير بالموقع.

 




 

 


 

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