الأشغال : جميع الطرق في المملكة سالكة باستثناء الطرق في الجنوب والشرق بحذر

الوكيل الاخباري - قالت الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندسة عروب العبادي إن جميع الطرق الخارجية ضمن اختصاص الوزارة سالكة باستثناء الطرق في جنوب وشرق المملكة سالكة بحذر شديد وخصوصا طريق العمري - الازرق وطريق - اربد المفرق، بسبب تشكل الغبار الناتج عن حالة عدم الاستقرار السائدة.



وأضافت العبادي، أن كوادر الوزارة قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في وقت سابق بأغلاق طريق العمري - الأزرق بسبب تدني مدى الرؤية الافقية وطريق المفرق - الصفاوي بسبب تراكم الطمي الناتج عن السيول، حيث تم إعادة فتحها بعد التأكد من سلامة الحركة المرورية عليها، مؤكدة أن الاغلاقات التي كانت الوزارة تقوم بها هي بشكل احترازي ومؤقت لضمان سلامة الحركة المرورية عليها.

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