الأشغال: خطة الطوارئ أسهمت في إدامة حركة المرور على الطرق

الوكيل الاخباري - استطاعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال خطة الطوارئ التي اعلنتها امس الأربعاء، إدامة الحركة المرورية على جميع الطرق وخصوصًا المؤدية إلى المستشفيات، وأهمية ذلك في الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.



ومع تراجع تأثير الهطولات الثلجية عن المناطق الشمالية والوسطى كان لجهود الوزارة وجميع الجهات المعنية الفضل بإعادة الطرقات الرئيسية التي شهدت اغلاقات كبيرة بسبب تراكم الثلوج للعمل بسرعة، حيث تم التعامل معها حسب الأولوية والأهمية.



وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في تصريح صحفي، إنه تم تثبيت الآليات على الطرق بالمواقع الأكثر عرضة للتأثر بالمنخفض الجوي، مشيرة إلى أن الطرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية ضمن الاختصاص تم العمل بشكل فوري على ازالة العوائق عليها ولم يتم اغلاقها بشكل نهائي.

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