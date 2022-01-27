الجمعة 28-01-2022
الوكيل الاخباري

ارتطام مركبة في الجزيرة الوسطية على أوتوستراد الزرقاء - عمان

إخلاء منزل آيل للسقوط في الضليل وتأمين مسكن لقاطنيه

“الأرصاد”: أمطار على الشمال والوسط الجمعة وتحذير من الصقيع والانجماد

المغرب يُعيد فتح أجوائه للرحلات الدولية الشهر المقبل

الأردن يحذر سوريا بشأن التهريب: إن لم تتصرفوا فسنحمي حدودنا

ترامب يلقب نفسه بالرئيس القادم - فيديو

عودة الرحلات في مطار إسطنبول إلى طبيعتها

موديرنا تبدأ تجارب سريرية على لقاح خاص

ما الذي نعرفه عن أوميكرون الجديد؟

الخارجية الأمريكية : ملتزمون بالشراكة مع الإمارات

الخميس، 27-01-2022 10:32 م

الأشغال: خطة الطوارئ أسهمت في إدامة حركة المرور على الطرق

1202227155153149411611


الوكيل الاخباري - استطاعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال خطة الطوارئ التي اعلنتها امس الأربعاء، إدامة الحركة المرورية على جميع الطرق وخصوصًا المؤدية إلى المستشفيات، وأهمية ذلك في الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

ومع تراجع تأثير الهطولات الثلجية عن المناطق الشمالية والوسطى كان لجهود الوزارة وجميع الجهات المعنية الفضل بإعادة الطرقات الرئيسية التي شهدت اغلاقات كبيرة بسبب تراكم الثلوج للعمل بسرعة، حيث تم التعامل معها حسب الأولوية والأهمية.

وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في تصريح صحفي، إنه تم تثبيت الآليات على الطرق بالمواقع الأكثر عرضة للتأثر بالمنخفض الجوي، مشيرة إلى أن الطرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية ضمن الاختصاص تم العمل بشكل فوري على ازالة العوائق عليها ولم يتم اغلاقها بشكل نهائي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
272892819_4714590798594177_2543181200080264708_n-1536x692

ارتطام مركبة في الجزيرة الوسطية على أوتوستراد الزرقاء - عمان

db696cf7-b39b-4b0b-b32a-588ed910dbf8

إخلاء منزل آيل للسقوط في الضليل وتأمين مسكن لقاطنيه

220212093226524238184

“الأرصاد”: أمطار على الشمال والوسط الجمعة وتحذير من الصقيع والانجماد

61f2e575dd295

الأردن يحذر سوريا بشأن التهريب: إن لم تتصرفوا فسنحمي حدودنا

120222719341326286963

مديرية الأمن العام تعاملت مع نحو 3 آلاف عالق منذ بدء تراكم الثلوج

d01c11f

السياحة تعلن إغلاق مواقع أثرية الجمعة وتحدد دوام أخرى - أسماء

أخبار متعلقة
1202227132732636774678

الحكومة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة القصوى

d

الكسبي: يمكننا رفع عدد الآليات للتعامل مع الحالة الجوية إلى 390 آلية

12022212102929975710

وزير الاشغال يتفقد سير العمل بمشروع الحديقة البيئية

1

وزير الأشغال يوافق على تعديلات اتفاقية خاصة بالمكاتب الهندسية

888

وزير الأشغال يوجه بنثر الملح على الطرق في الجنوب

11202028201349640919450

انهاء اعمال الحزمة الأولى لمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء