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الإثنين، 04-01-2021 03:02 م

الأشغال: صرف كامل المستحقات المالية لعام 2020

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن كامل المستحقات المالية للمقاولين عن السنة المالية 2020 ستصرف، ولم يجر ترحيل أي التزام مالي للعام الحالي.

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ولفتت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إلى صرف مستحقات عطاءات الطرق الرئيسة وعطاءات اللامركزية (مجالس المحافظات)، وكافة عطاءات الوزارات والدوائر الحكومية التي تعد الوزارة صاحب العمل فيها (الجهة المنفذة).


واضافت الوزارة أنها سددت الالتزامات المالية المترتبة عليها كافة من فواتير كهرباء ومياه ومحروقات وضمان اجتماعي.


وبينت أنها قامت أيضاً بصرف المطالبات المالية الخاصة للمشاريع قيد التنفيذ (مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي، ومشروع حافلات التردد السريع، ومشروع تنفيذ جمرك عمان الجديد (الماضونة) ومشروع مستشفى معان العسكري ومستشفى الطفيلة).


واشارت الوزارة إلى أن الهدف من صرف المطالبات والمستحقات المالية للقائمين على المشاريع قيد التنفيذ؛ يهدف إلى انجازها بأسرع وقت لتقدم الخدمات المرجوة للمواطنين.


وأوضحت أنه لم يجر ترحيل أي التزام مالي لسنة 2021، وأعدت مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 لإغلاق كافة المشاريع او العطاءات المفتوحة والملتزم بها حتى تتمكن من طرح وإدراج عطاءات جديدة حسب الاولويات والمخصصات المالية المتوفرة خدمة للمواطنين.


 




 

 


 

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