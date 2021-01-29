الأشغال : غرف عمليات لمتابعة المنخفض الجوي ونحذر المواطنين

الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان، يحيى الكسبي، الجمعة، إن غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الأشغال تتعامل مع المنخفض الجوي على أنه من "الدرجة المتوسطة" بناء على النشرات الجوية التي ترد من الجهات الرسمية.

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وأضاف الكسبي في تصريحات صحفية ، أن "هناك 14 غرفة عمليات موزعة على مديريات أشغال محافظات المملكة من شمالها إلى جنوبها؛ للتعامل مع هذا الحدث الجوي ".

وأشار إلى أن "كوادر الوزارة تتابع من الغرفة الرئيسية كل حدث في المحافظات كافة أولا بأول، ويتم الإيعاز للآليات الموجودة في كل منطقة لتصل مكان أي حدث أو مشكلة؛ لتقوم بكل ما يلزم لخدمة المواطن ".



"بناء على التغذية الراجعة التي تردنا، فإن جميع الأمور تسير على ما يرام، وأجهزتنا على أتم الاستعداد، وهناك 94 فرقة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى 350 آلية مع كل الكوادر البشرية اللازمة من مهندسين وفنيين يتابعون كل ما يجري ويطرأ على الحالة الجوية"، وفق الكسبي.



وأوضح أن "الوزارة تتابع الحالة الجوية في عجلون حيث هناك تساقط ثلوج خفيف، وتقوم الآليات الموجودة بإزالتها عن أطراف الطرق؛ لتجنب حدوث أي تراكمات".

ووجه الكسبي تحذيرات للمواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول؛ لتجنب التعرض لأي خطر"، مؤكداً أن غرفة الطوارئ الرئيسية تتابع عملها أولا بأول لكي لا تتدفق المياه لمنازل المواطنين في أي منطقة، مبينا أن "التنسيق على أعلى مستوى مع الجهات المعنية كافة".



"نتعامل أيضا مع القطاع الخاص الذي قمنا باستئجار الآليات التي نحتاجها منه التي هي على أهبة الاستعداد للقيام بأي عمل قد يناط بها في مثل هذه الظروف الجوية".



وبين أن الوزارة خصصت تطبيقات ذكية للتعامل مع الظروف الجوية حيث يستطيع المواطن التصوير بهاتفه أي مشكلة تواجهه ويرسلها لغرفة العمليات الرئيسية التي بدورها تقوم بإرسال ما يحتاج المواطن من مساعدة.

وأكد أنه لم ترد أي ملاحظات حتى اللحظة حول وجود أية مشكلات، مشيرا إلى أن الطرق سالكة في أنحاء المملكة كافة.



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