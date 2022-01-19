الأشغال: فتح طرق مؤدية للمدارس في البترا شهدت تراكما للثلوج

الوكيل الإخباري - قامت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاربعاء، بفتح جميع الطرق المؤدية لقاعات امتحانات الثانوية العامة الدورة التكميلية في البترا والتي شهدت تراكمات للثلوج، والعمل على إيصال الكوادر التعليمية والطلبة التي تقطعت بهم السبل إلى مراكز الامتحانات.

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وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بناء على توجيهات وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي سيتم تثبيت الآليات وتعزيزها على الطرق المؤدية للمدارس لضمان عدم حدوث أي إعاقة للطلبة او الكوادر التعليمية من الوصول إلى المدارس.



وجددت الوزارة، دعواتها إلى المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم التردد بالاتصال بغرف الطوارئ للابلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام الآتية:



ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا (0780377012)

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