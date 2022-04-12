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الثلاثاء، 12-04-2022 05:11 م

الأشغال: فريق للوقوف على تحديات تأخير تشغيل مستشفى الإيمان

مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون


الوكيل الإخباري - بحث اجتماع ضم وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي والنائب الدكتور بلال المومني، اليوم الثلاثاء، سير العمل في مشروع مبنى مستشفى الإيمان الحكومي الجديد بمحافظة عجلون ونسب الإنجاز وضرورة الإسراع باستلام المشروع.اضافة اعلان


وأكد الوزير الكسبي، أن الوزارة شكلت فريقا لاستلام المشروع والوقوف على نواقص وتحديات تؤخر تشغيله من أجل حلّها، مشيرا إلى أنه تم الإيعاز للمقاول من أجل تصويب النواقص ومعالجتها.

وبين أنه سيتم استلام المستشفى بعد التأكد من مطابقته للمخططات والمواصفات الفنية والهندسية وإنهاء الأعمال والملاحظات المطلوبة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه سيعقد يوم الأحد المقبل لقاء يحضره أصحاب العلاقة وممثلو وزارتي الأشغال و الصحة وعدد من نواب محافظة عجلون ومدير عام الشركة المنفذة واستشاري المشروع للوقوف على التحديات والمعيقات وأسباب تأخر استلام المشروع.

بدوره أكد النائب المومني، ضرورة تشغيل المستشفى الذي طال انتظاره لأكثر من 8 سنوات ونصف خاصة أن المستشفى الحالي غير مؤهل لتقديم الخدمات العلاجية والصحية للمراجعين.

ودعا وزارتي الأشغال والصحة إلى التنسيق بينهما لاستكمال المشروع والبدء بنقل المستشفى القديم ليتاح للمقاول البدء بالمرحلة الثالثة من العطاء المخصص، مؤكدا أهمية استكمال المبنى الإداري ومواقف السيارات حتى يتمكن المستشفى من تقديم خدماته بشكل شمولي.

 




 

 


 

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