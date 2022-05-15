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الأحد، 15-05-2022 10:40 ص

الأشغال: قطع الحركة المرورية بسبب الغبار إذا استدعت الحاجة

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الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأحد، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار بمناطق البادية، تزامنا مع الظروف الجوية السائدة التي تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

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ودعت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام.


وأكدت، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ ومعالجة الملاحظات بمختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن كوادرها العاملة في الميدان تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية؛ لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.


ونوهت، إلى أنه سيتم قطع الحركة المرورية في أي طريق بحال تدني مدى الرؤية الأفقية عليه حفاظا على سلامة المواطنين سالكي الطرق بشكل احترازي ومؤقت في حال استدعت الحاجة لذلك، حسب تقييم كوادرها العاملة في الميدان بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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