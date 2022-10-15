الأشغال: لم نرفض تنفيذ أي طريق مدرج ضمن اولويات مجلس المحافظة ومتوفر له المخصصات

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنها لم ترفض او تؤجل فتح وتنفيذ أي طريق مدرج ضمن اولويات مجالس المحافظات ومتوفر لهه مخصصات مالية، حتى لو كانت خارج الاختصاص.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، إنه وبناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7-6-2021 واصبح نافذ اعتبارا من بداية العام الجاري، انتقلت فيه مسؤولية فتح وتعبيد الطرق التي تقع داخل حدود البلديات ومرسمة بسعات من (٦ -٢٠)م وحسب الشروط الواردة في التعميم، إلى البلديات، من خلال موازنات مجالس المحافظات اللامركزية.



وشددت الوزارة على أنه وانطلاقا من مسؤوليتها بتقديم الخدمات للمواطنين فقد تم إصدار موافقات لجميع مدراء الاشغال في المحافظات بتنفيذ الطرق التي تم مخاطبة الوزارة فيها سواء كانت داخل اختصاصها او خارج الاختصاص، وكان مرصود لها مخصصات من خلال مجالس المحافظات شريطة موافقة البلدية المعنية لتنفيذها اصوليا.



وأشارت إلى أنها اصدرت عدة موافقات وقامت برصد مخصصات لعدد من الطرق بمختلف مناطق المملكة والتي تقع داخل الحدود البلديات وتخدم تجمعات سكانية والتي كان لها معاملات سابقة في الوزارة حرصا على تقديم خدمة لاكبر عدد من المواطنين.

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