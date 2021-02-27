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السبت، 27-02-2021 11:45 ص

انهيارات متكررة

الأشغال : ندرس حلا جذريا لطريق إربد

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طريق إربد - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان، يحيى الكسبي، السبت، إن الوزارة تدرس حلا جذريا لمشكلة الانهيارات المتكررة في الطريق الرئيسي في منطقة عيون الحَمَّام في لواء الكورة التابع لمحافظة إربد.

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وأوضح الكسبي بعد تفقده الطريق الرئيسي، أن "الانهيارات في هذا الطريق منذ 7 سنوات ونحن نتابعها. الطريق صعبة بتضاريسها، وتسبب مشكلات في الانهيارات المتكررة".

 

وأشار إلى أن "الطريق لا يمكن أن يكون آمنا، والحل البديل سندرسه مع مختصين وأساتذة جامعات حتى نضمن حلا جذريا للطريق، في أقرب وقت ممكن". وفضل الكسبي عدم تحديد مدة لإنهاء العمل في الطريق، وذلك "لأنه موضوع حساس وجذري". 


"مهما كلف الحل سنتحمله، وما يهمنا سلامة المواطنين، وأن نوفر لهم طريقا يتضمن مقومات السلامة المرورية"، وفق الكسبي.

 

وتابع "لن يقبل بإعادة فتح الطريق بهذه الصورة (...) الامور مطمئنة ".

 

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