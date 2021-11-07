الأشغال: ٢٩ ٪؜ نسبة الانجاز بطريق الشحن الجوي- صور

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات-بلغت نسبة الانجاز بطريق الشحن الجوي - القسطل - ٢٩٪؜ وفقاً لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

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وباشرت وزارة الاشغال في 28 من آب العمل على مشروع اعادة تاهيل طريق الشحن الجوي بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي اخذت صفة الاستعجال.



وقالت مدير وحدة الاعلام المهندسة عروب العبادي في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري"، إن العمل جار لاستكمال الاعمال في المشروع بالإضافة إلى الطريق الرديف (الطريق المجاور لطريق الشحن الجوي).



وبينت العبادي، أن المدة المتوقعة لانتهاء من المشروع هي 8 أشهر من تاريخ البدء، مشيرة إلى أنه العمل على الخلطة الاسفلتية للمشروع بعد الانتهاء من إنشاء جميع الأعمال الترابية وطبقات الفرشيات.



وحول الاعمال في المشروع أوضحت العبادي، أن الاعمال في المشروع بطول (7.4) كم تم تقسيمها على عدة مراحل؛ ليتم إنجازها بشكل اسرع، مشيرة إلى أن الاعمال فيه تشمل عمل خلطة خرسانية في المناطق التي تشهد حمولات محورية ثقيلة بطول 1100م، فيما سيتم إعادة تأهيل الخلطة الإسفلتية في باقي أجزاء الطريق وعمل كافة الاعمال المرافقة له من تصريف لمياه الامطار والاشارات الإرشادية والتحذيرية والاعمال اللازمة كافة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة، إضافة إلى اعمال تعبيد طريق رديف لطريق الشحن الجوي والتحويلات المرورية المجهزة بعناصر السلامة العامة لتخدم التجمعات الصناعية والشحن الجوي والمعهد المروري وجميع مستخدمي الطريق لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة العمل في المشروع والتي تم استحداث بعضها.



وشددت على أن مشروع إعادة تأهيل وتعبيد طريق الشحن الجوي يحظى بمتابعة حثيثة من وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي؛ لكون طريق الشحن الجوي يعتبر طريقا حيويا واقتصاديا مهما يربط طريق المطار بمنطقة الشحن الجوي ومنشآت صناعية أخرى، مشيرة إلى أنه وبناء على ايعاز من وزير الاشغال يتم تزويده بشكل دوري بنسب الإنجاز في المشروع وأي عائق يواجه سير العمل فيه؛ ليصار حله بشكل فوري كي لا يؤثر على سير العمل في المشروع الحيوي المهم.



وأشادت العبادي بجهود العاملين في المشروع على جهودهم المبذولة للعمل على المشروع وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة، وجهود شركاء الوزارة في الامن العام وبلدية الجيزة على الدعم الدائم والمستمر للمشروع وفق النهج الحكومي المتبع وبما يقدم أفضل الخدمات للوطن والمواطن.



يذكر أن مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي - القسطل ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وباشرت الوزارة العمل على المشروع في 28 من آب الماضي بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي اخذت صفة الاستعجال.









