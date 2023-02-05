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الأحد، 05-02-2023 05:43 م

الأشـغال تعلن الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد ، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الأثنين ، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158

غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179

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