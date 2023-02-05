الأشـغال تعلن الطوارئ المتوسطة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد ، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الأثنين ، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.
كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:
طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111
ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158
غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291
غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179
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