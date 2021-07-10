الأطباء تثمن تعديل نظام الألقاب

الوكيل الاخباري -

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ثمنت نقابة الأطباء ممثلة بلجنة ممارسة وصلاحيات مجلس النقابة قرار معالي وزير الصحة د.فراس الهواري واستجابته لمطلبها بما يخص تعديل نظام الألقاب لمهنة الطب بعد صدور مسودة ديوان التشريع والرأي بخصوص ذلك .وتوجه الدكتور محمد رسول الطراونه نائب رئيس لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس النقابة بالشكر والامتنان الى كل من ساهم ودعم ووقف مع هذه القضية الوطنية وعلى رأسهم دولة رئيس الوزارء الافخم بشر الخصاونة ومعالي وزير الصحة، واضاف الطراونة انه يأمل بإستكمال ما تم البدء به والعمل على الإسراع بالسير بالإجراءات الرسمية لغايات إقرار المسمى وصدوره رسميا في الجريدة الرسمية ، وان تعديل هذا النظام يمثل توافقا وعدالة ستساهم في تحقيق الأمن الصحي المنشود وفق توجهيات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله و رعاه و ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله .