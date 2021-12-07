الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 07-12-2021 01:46 م

الأطباء: نلاحق طبيبا يمارس مهنته بشكل مخالف للقانون...

"الأطباء" تحذر الأردنيات: "البوتوكس والفيلر" من اختصاص الأطباء وليس صالونات التجميل

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تعبيرية


الوكيل الاخباري – كشف رئيس لجنة ضبط المهنة والشكاوي في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور محمد البربراوي عن وجود مخالفات عديدة لعيادات طبية وصالونات تجميل، تم ضبطها بعد إبلاغات عديدة وخلال جولات النقابة، حيث تم ضبط العديد من الصالونات والعيادات الطبية تمارس جراحة التجميل دون وجود تصريح رسمي.

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وقال البربراوي في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" إن أكثر من 20 عيادة طبية و 7 صالونات تجميل ضُبطت تمارس الجراحة التجميلية بشكل مخالف للقانون، موضحاً أن هناك عيادات طب عام ضبطت تمارس عمليات التجميل، فيما تم ضبط صالونات أخرى تمارس التجميل العملياتي، بمعنى أنه تم ضبط صالونات تمارس حقن إبر البوتوكس والفيلر، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صحية وطبية صريحة تستوجب المسائلة القانونية.


وأوضح البربراوي أن إعطاء إبر البوتوكس والفيلر تعتبر من الجراحات التجميلية، ويجب أن يعطيها طبيب تجميل مختص بذلك، ولا يجوز إعطاءها من قبل صالونات التجميل، لأن الخطأ فيها يسبب تشوها في الوجه، وبالتالي يتحمل الطبيب مسؤولية ذلك، بعكس الصالونات التجميلية.


وشدد على أن عيادات الطب العام أيضاً لا يحق لها ممارسة التجميل بداخلها لأن ذلك من اختصاص أطباء التجميل، حيث تم مخالفة تلك العيادات وتحويل بعض ماليكها الى لجنة التأديب في النقابة، فيما تم تحويل عدد من صالونات التجميل الى المدعي العام، وجرى التنسيب لوزارة الصحة بإغلاق بعضها.


وبين البربراوي أن نقابة الأطباء تتابع عيادة طب عام تجري عمليات تجميل داخل العيادة، تعود لطبيب معروف بتكرار مخالفات مهنة الطب، ويمارس عمله بشكل مخالف للقانون، وهو يمارس الطب رغم أن اللجنة التأديبية في نقابة الأطباء قررت توقيف الترخيص الممنوح له لممارسة مهنة الطب.


وأضاف أن النقابة خاطبت شعبة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام لضبط ذلك الطبيب، الذي أغلق عيادته وما زال فاراً ويجري البحث عنه، لممارسته مهنة الطب بشكل مخالف للقانون، حيث سيتم تحويله للجنة ضبط المهنة والشكاوي بعد العثور عليه، وذلك على إثر شكوى مقدمة بحقه من إحدى السيدات.


ودعا إلى عدم الالتفات للإعلانات والدعايات للعيادات الطبية دون التأكد من أن تلك العيادة تمارس عملها ضمن القانون، حتى يتسنى محاسبة القائمين عليها في حال ارتكاب أي خطأ من شأنه أن يلحق الضرر بالمريض، كما دعا لعدم الالتفات للاعلانات التي تتحدث عن عمليات بأسعار مخفضّة جدا بعيدا عن المنطق.


وختم البربراوي حديثه لـ"الوكيل الاخباري" بأنه بإمكان أي شخص يرغب بمراجعة عيادة طبية خاصة التجميلية منها، التأكد من أهلية وصحية تلك العيادة من خلال الاتصال بنقابة الأطباء الأردنية.

 




 

 


 

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