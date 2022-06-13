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الإثنين، 13-06-2022 07:30 م

الأطباء تستكمل استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النقابة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس نقابة الأطباء الدكتور مؤمن الحديدي، إن النقابة استكملت استعداداتها لإدارة العملية الانتخابية التي ستجري يوم الجمعة المقبل، لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وأضاف الحديدي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن انتخابات النقابة في دورتها الرابعة والثلاثين ستجري موزعة على عشرة مراكز في عمان، وإربد، والزرقاء، ومأدبا، والكرك، ومعان، والعقبة، والسلط، والمفرق، وعجلون .

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