الأطباء تصرف رواتب متقاعديها قبل عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - قررت نقابة الأطباء، اليوم الخميس، صرف رواتب جميع متقاعديها و ورثة المتقاعدين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وقال نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة، الدكتور محمد رسول الطراونة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن اللجنة ومنذ مباشرة مهامها، تحاول إنعاش صندوق التقاعد، من خلال توفير ما أمكن من السيولة، وتنشيط تحصيل إيرادات النقابة المختلفة.



وأكد الطراونة أن اللجنة مستمرة في إيجاد الحلول التي من شأنها رفد صندوق التقاعد وزيادة إيراداته، مشيرا إلى أن الضائقة المالية، التي يعاني منها الصندوق ليست بالأمر الطارئ، وتمت مناقشتها في مجلس النقابة السابقة.



وأشار إلى أن النقابة حريصة على مساعدة منتسبيها لتجاوز الأعباء المعيشية، وذلك من خلال تقديم القروض الحسنة، وفق الاتفاقية الموقعة مع البنك الإسلامي الأردني.

