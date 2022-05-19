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الخميس، 19-05-2022 11:53 م

الأطباء تعلن إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس نقابتها

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الوكيل الإخباري - أعلن نائب رئيس لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، عن إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة الأطباء للدورة 2022 -2025، والذي استمر لمدة أسبوعين.

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وأكد الطراونة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس النقابة بلغ 48 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الترشح لمركز نقيب أطباء 11 طلباً بعد أن قام 3 أطباء بسحب ترشحهم لمنصب النقيب.


وأضاف أنه سيتم عرض قائمتي المرشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس على لوحة إعلانات النقابة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من قانون نقابة الأطباء، وذلك لإتاحة المجال لمن يرغب بالاعتراض اعتباراً من يوم السبت من الشهر الحالي ولغاية نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

 




 

 


 

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