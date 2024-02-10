الأطرش: الأردن من الدول الرائدة بالصناعات العلاجية واللوازم الطبية

الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، إن المملكة رسمت معالم طريق صناعة الدواء والمستلزمات الطبية الأردنية لدخولها العالمية وأصبحت اليوم كغيرها من القطاعات الصناعية بمصاف الدول الأكثر تقدما بهذه الصناعة الاستراتيجية.

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وبين أن القطاع وبفضل الرعاية والدعم الملكي السامي المتواصل شهد نهضة وتطورا ملحوظا، حيث ارتفعت منشآت القطاع من 50 منشأة أواخر القرن الماضي إلى 151 منشأة صناعية بالوقت الحالي تشمل الأدوية البشرية والبيطرية واللوازم الطبية، بالإضافة لتواجد 15 مصنعا اردنيا بالسعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.



ولفت إلى أن الأردن يعتبر من الدول الرائدة والسباقة بصناعة الأدوية بالمنطقة حيث تم تأسيس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 (الشركة العربية لصناعة الأدوية) على يد ثلة من المتخصصين.



واشار الأطرش إلى أن صناعات القطاع باتت منتجا وطنيا بامتياز عابرا للدول والحدود، ووسم بشهادات جودة أساسها ثقة الأسواق التصديرية حيث وصلت قيمة صادراته العام الماضي 2023 نحو 736 مليون دينار.



وأكد أن القطاع يحظى بدعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ما وفر له مقومات النجاح للتطور واستقطاب الاستثمارات الى ان اصبحت منتجاته محط اهتمام المستوردين من مختلف دول العالم بفضل جودتها العالية و سمعتها الطيبة.



وقال الأطرش إن صناعة الادوية والمستلزمات الطبية تشغل اليوم ما يقارب 40 ألف عامل وعاملة بطريقة مباشرة غير مباشرة، غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية يصنعون منتجات تصل لأسواق 85 بلدا حول العالم.