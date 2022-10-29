الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن شهر أيلول

الوكيل الإخباري - أظهر التقرير الدوري الشهري لأبرز إنجازات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لشهر أيلول الماضي حجم البرامج والمشاريع المنفذة من قبل المكتب الرئيسي ومكاتب الارتباط التابعة للمجلس في الأقاليم الثلاثة، وطبيعة هذه المشاريع والمستفيدين منها.

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ووفقاً للتقرير، التقى سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس، البروفيسور جيرارد كوين المقرر الخاص للإعاقة في الأمم المتحدة في أيلول الماضي.



وعرض سموه الإنجازات التي حققتها المملكة على مستوى التشريعات والسياسات والتي تضمنت التعديلات الدستورية الأخيرة وتعديلات قانوني الأحزاب والانتخابات وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تفرع عنه من حزمة من السياسات والخطط التنفيذية التي بدأ تطبيقها على الأرض منذ أكثر من 4 أعوام.



وأشار التقرير إلى أن المجلس أصدر تعليمات البطاقة التعريفية، التي تتضمن تشكيل لجان التقييم والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إجراءات تقديم الطلب، وتعليمات المعاملات الإلكترونية لسنة 2022 الصادرة بمقتضى أحكام المادة (4) من قانون المعاملات الإلكترونية.



وباشر المجلس لاحقاً باعتماد جدول الترتيبات التيسيرية من قبل مجلس الوزراء التنسيق مع الجهات المعنية لشمولها بالإعفاءات وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأوضح أن المجلس نظم بالتعاون مع منظمة CBM الدولية، حفل استقبال بعنوان "التخطيط اليوم لغد دامج" بهدف تبادل الخبرات في مجال التنمية الدامجة المرتكزة على المجتمع بما يساهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وحضر الحفل أكثر من 200 خبير، يمثلون عددا من المؤسسات الحكومية والخاصة والتطوعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.



وبحسب التقرير، أصدر المجلس خلال المرحلة التجريبية، البطاقة التعريفية لـ 288 شخصا من ذوي الإعاقة في إقليم الوسط، و111 شخصا في إقليم الشمال، و46 شخصا في إقليم الجنوب، وذلك لاحقاً لانعقاد اللجان الطبية المتخصصة بالتقييم والتشخيص في الأقاليم الثلاثة.



وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ وحدة القبول الموحد، استقبلت الوحدة 292 طلبا من المتقدمين للقبول الموحد لمرحلة البكالوريوس و72 طلبا لمرحلة التجسير لاستحقاق الخصم الجامعي، قُبل منهم 252 طالبا لمرحلة البكالوريوس و30 طالبا لمرحلة التجسير ممن انطبق عليهم شرط الإعاقة وفقا لأسس قبول الطلبة ذوي الإعاقة.



وضمن إطار تعزيز نماذج ريادية في مجال التعليم الدامج، يستكمل المجلس من خلال فريق من الخبراء الفنيين في مجال إمكانية الوصول والتصميم الشامل العمل على تحديد متطلبات الدمج للطلاب من ذوي الإعاقة داخل 3 مدارس خاصة ممن بدأت العمل على دمج طلاب وطالبات ذوي إعاقة.



وباشر المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من منظمة KOICA العمل على التقييم الأولي لواقع تعليم الطلبة الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة في مدارس الصم للمرحلتين الابتدائية والثانوية.



وبدأ المجلس بتحضير (9) مؤسسات من المؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، التي ترشحت للتقدم للاعتماد لاحقاً للانتهاء من زيارات تحليل الفجوات استنادا إلى المعايير الوطنية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المؤسسات.



كما استمر المجلس بمتابعة استقبال الشكاوى والاستفسارات حيث تعامل مع (105) استفسارات وشكاوى، وتم الرد عليها عبر مختلف قنوات الاتصال (مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، والمنصة الحكومية لاستقبال الشكاوى، وعبر الهاتف).



ولفت التقرير إلى أنه استكمل تقديم الدعم الفني لتهيئة المباني الخاصة بـ (17) مؤسسة من مؤسسات القطاعين العام والخاص شملت مدرستين، و3 معارض تابعة لشركة أورنج، و8 مبان حكومية، وأحد مراكز التربية الخاصة، إضافة إلى متحف، وأحد فروع البنك الأردني الكويتي والمسار الخاص بالباص سريع التردد الذي يربط بين محافظتي عمان والزرقاء، وإعداد تقارير من قبل الفريق المختص حول متطلبات التهيئة البيئية اللازمة لها وكلفها التقديرية، وذلك في إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.



وأوضح التقرير أيضا، أن المجلس وفر الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين الصم في (16) ورشة تدريبية، بالإضافة إلى ترجمة فيلم توعوي بلغة الإشارة.



كما قدم ضمن مشروع التمكين والتأهيل المجتمعي بالتعاون مع جمعية سيدات الضليل والجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي (136) خدمة علاج طبيعي ونطقي للأطفال ذوي الإعاقة في منطقتي الأغوار الجنوبية والضليل وبواقع (341) جلسة.



واستكمل المجلس عقد برامج تدريبية وتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال شهر أيلول بمشاركة (268) متدربا ومتدربة موزعين على (14) برنامجا تدريبيا، شملت تدريب الكوادر العاملة في منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على المناصرة وكسب التأييد، بالإضافة إلى برنامج تأهيل الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات والمراكز في مجال التشخيص، وتدريبهم على الأدلة السريرية الصادرة عن المجلس المعتمدة من قبل وزارة الصحة بهدف تحسين جودة خدمات التشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.



ونفذ أيضا بالتعاون مع جمعية "خطوتنا" برنامجا لتقديم الدعم التماثلي للأشخاص ذوي الإعاقة (مشورة النظراء) في كل من إقليم الشمال والجنوب.



وضمن الشراكة مع معهد الإدارة العامة، استكمل المجلس عقد المرحلة الثانية من برنامج تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على درجة البكالوريوس من التخصصات المشبعة والراكدة، والمتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية شملت برامج ريادة الأعمال، والحاسوب الشامل، والأرشفة الإلكترونية، وإدارة المكاتب الذكية، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الإلكتروني.



كما نفذ المجلس تدريبا استهدف العاملين في المراكز النهارية الدامجة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، بهدف رفع كفاءتهم في مجال التدخل المبكر واضطراب طيف التوحد، إلى جانب تطوير قدرات العاملات في جمعية سيدات الضليل في مجال العيش المستقل، كما عقد برنامج "اتيكيت التواصل" مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنهجية الحقوقية لكل من الكوادر العاملة في إدارة التأمين الصحي، ومعهد القضاء الشرعي.



وفي الميدان، نفذ المجلس (18) زيارة بهدف الاطلاع على مجريات سير العمل والخطط والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المراكز والمؤسسات العامة، من ضمنها (13) زيارة استهدفت مراكز تربية خاصة و(5) زيارات استهدفت مدارس.