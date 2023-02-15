الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره لشهر كانون الثاني

الوكيل الإخباري - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، التقرير الدوري الشهري لأبرز إنجازاته لشهر كانون الثاني.

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وبحسب التقرير، شارك المجلس ضمن فعاليات جلسة "الدمج والتنوع في التعليم في ضوء تحويل التعليم: الالتزامات الوطنية والمصادقة على الإجراءات ذات الأولوية"، وذلك ضمن "قمـة تحويل التعليم/ مؤتمر ما بعد القمة /الأردن" المنظم من قبل وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة في الأردن.



واستضاف سمو رئيس المجلس الأمير مرعد بن رعد المستشارة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الخارجية الأميركية سارة منقرة ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها إلى الأردن والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التزام الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بحماية حقوق الإنسان والنهوض بواقع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.



وفي السياق نفسه التقى أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، أعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية؛ ضمن زيارتهم للمملكة للاطلاع على التقدم المحرز في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وشارك المجلس من خلال الأمين العام ضمن فعاليات معرض الكتاب في مصر تحت عنوان "مصر الأردن.. تبادل الخبرات نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" والمنظم من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث قدم ورقة عمل حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.



ووقع المجلس بحسب التقرير، مذكرة تفاهم مع "شركة التعليم من أجل التوظيف الأردنية" بهدف إتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة ضمن مسار البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف ضمن المشاريع الريادية أو العمل الحر مع مراعاة شروط القبول في المشاريع المطروحة.



كما وقع المجلس مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع "عمل أفضل" بهدف رفع وعي العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الملابس في كل من محافظة إربد وسحاب والظليل بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانوني العمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب تعريفهم بدور لجنة تكافؤ الفرص ونظام الشكاوى الإلكتروني الخاص بشكاوى العمل ودليل الأربعين.



وأشار التقرير إلى، إقرار المجلس أسس اعتماد تقارير لجنة تكافؤ الفرص الصادرة بموجب أحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية النافذ والمتعلق بتحديد متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تم تعيينهم وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة من القيام بالمهام المناطة بهم في مكان العمل بحرية واستقلالية، وإرسال تقارير فنية بالمتطلبات اللازمة للبدء بتوفيرها.



واعتمد المجلس "الدليل الإجرائي للتعليم الدامج في رياض الأطفال"، والذي تم تطويره إنفاذا لمجموعة من توصيات دراسة "واقع برامج التعليم الدامج في رياض الأطفال"، والتي أطلقها المجلس عام 2020.



وجدد المجلس مذكرة التفاهم مع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، بهدف استمرار تقديم جلسات العلاج الطبيعي في وحدة العلاج التابعة للمستشفى بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة.



وبموجب التقرير، أصدر المجلس في شهر كانون الثاني، وخلال المرحلة التجريبية، البطاقة التعريفية لـ 128 شخصا من ذوي الإعاقة في إقليم الوسط من أصل 247 شخصا تم تشخيصهم من قبل اللجان الطبية، و64 شخصا في إقليم الشمال من أصل 115 شخصا تم تشخيصهم من قبل اللجان، و38 شخصا في إقليم الجنوب من أصل 66 شخصا تم تشخيصهم من قبل اللجان الطبية.



وتوزع الأشخاص ممن تم تشخيصهم للحصول على البطاقة التعريفية في إقليم الوسط على النحو التالي: 62 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية، و49 شخصا من ذوي الإعاقة البصرية، و50 شخصا من ذوي الإعاقة الحركية، و47 شخصا من ذوي الإعاقة الذهنية، و39 شخصا من ذوي الإعاقة العصبية.



وتوزع الأشخاص ممن تم تشخيصهم للحصول على البطاقة التعريفية في إقليم الشمال على النحو التالي: 42 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية، و31 شخصا من ذوي الإعاقة الحركية، و22 شخصا من ذوي الإعاقة الذهنية، و20 شخصا من ذوي الإعاقة العصبية.



وتوزع الأشخاص ممن تم تشخيصهم للحصول على البطاقة التعريفية في إقليم الجنوب على النحو التالي: 26 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية، و15 شخصا من ذوي الإعاقة الحركية، و10 أشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، و10 أشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، و5 أشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.



وفي الميدان نفذ المجلس 7 زيارات ميدانية استهدفت مؤسسات تعليمية بهدف الاطلاع على مجريات سير العمل والخطط والبرامج التعليمية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأوصت اللجان في تقاريرها الفنية بإغلاق مركزين، وإيقاف أنشطة كل منهما لحين استيفاء إجراءات الترخيص الخاصة بهما حسب الأصول.



واستقبل المجلس 142 طلبا واستفسارا، عبر مختلف قنوات الاتصال الخاصة به توزعت على النحو التالي: (84 طلبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، و18 طلبا عبر المنصة الحكومية لاستقبال الشكاوى، و40 طلبا عبر الهاتف)، تنوعت مواضيع تلك الطلبات حول: العمل، الإعفاءات الجمركية، وبرامج التعليم العالي والأساسي، البطاقة التعريفية، طلب مساعدة قانونية، وخدمات مساندة أخرى.



وفي إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، قدم المجلس دعما فنيا لتهيئة المباني الخاصة بـ 34 مؤسسة فندقية، بالإضافة إلى حديقة إعمار إربد في محافظة إربد، وقام الفريق بالكشف على متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع "تلفريك عجلون" في مرحلته التجريبية.



وبحسب التقرير، وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين من الأشخاص الصم في 4 ورشات تدريبية، إضافة إلى ترجمة 26 فيلما توعويا بلغة الإشارة.

وعلى صعيد متصل، وقع المجلس ومديرية الأمن العام مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة وسبل إمكانية الوصول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى مختلف مرافق إدارات ووحدات الأمن العام بما يعزز وصولهم للخدمات المقدمة.



كما وقع المجلس ووزارة الإدارة المحلية مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم الفني لتطوير الخدمات التنموية والبنية التحتية للبلديات بما يكفل توفير متطلبات إمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البلديات المشمولة ضمن مشروع "الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بالشراكة مع البنك الدولي.



ونفذ المجلس بالتنسيق مع التعاون الدولي الألماني (GIZ) في أقاليم المملكة الثلاث، 3 ورشات تدريبية حول حملات المناصرة وكسب التأييد، استهدفت 74 مشاركا ومشاركة من الكوادر العاملة في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.