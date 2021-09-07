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الثلاثاء، 07-09-2021 10:32 ص

الأعلى للسكان: نسبة الأمية في الأردن 5.1%

اوميه


الوكيل الإخباري - كشف المجلس الأعلى للسكان ، عن تراجع نسبة الأمية في المملكة إلى 5.1% للفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

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جاء ذلك في بيان صحفي للأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، والذي يوافق 8 سبتمبر/أيلول من كل عام.


وحسب دائرة الإحصاء بلغت نسبة الأمية لدى الإناث في 2020 نحو 7.5% مقارنة بـ 2.7% لدى الذكور الأردنيين في الفئة العمرية المذكورة.


فيما تزايدت النسبة بين الفئة العمرية 65 فأكثر إلى 29.7% (46.6% للإناث و12.9% للذكور).


وتراجعت نسبة الأمية بين الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما، لتصل إلى 0.7% فقط، بحسب المصدر ذاته.


واتضح أن أعلى نسبة أمية في المملكة جرى تسجيلها في محافظة معان جنوبي البلاد ووصلت إلى 8.9%  (12.1% للإناث و5.8% للذكور) وأدناها في محافظة إربد (شمال) بنسبة بلغت 4.1% (6.6% للإناث و1.6% للذكور).


وفي محافظة العاصمة عمان بلغت نسبة الأمية 4.2% (6.1% للإناث و2.4% للذكور).
وتزايدت نسبة الأمية في الريف الأردني إلى 7.8% (11.5% للإناث و4.2% للذكور)، مقارنة بـ 4.7% (7% للإناث و2.2% للذكور) في المناطق الحضرية بالمملكة.


يشار إلى أن نسبة الأمية وصلت في الوطن العربي بشكل عام إلى 21% (14.6 بين الذكور و25.9% بين الإناث)، وفقا لبيانات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

 

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