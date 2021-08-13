الأغوار الجنوبية: مزارعون يطالبون باستراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع الزراعي

الوكيل الإخباري- طالب مزارعون في لواء الأغوار الجنوبية بضرورة إيجاد استراتيجية واضحة وكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وتنفيذ برامج واضحة خاضعة للمساءلة والمتابعة.

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وقال رئيس لجنة المياه والري في مجلس محافظة الكرك فتحي الهويمل، أن القطاع الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية يلعب دورا هاما في المنظومة الاقتصادية، مشيرا الى ان الأغوار الجنوبية تعتبر سلة الأردن الغذائية.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي في الأغوار الجنوبية يشهد العديد من المعيقات منذ سنوات ومنها التسويق وارتفاع مستلزمات الإنتاج والضرائب الأمر الذي حمَّل المزارع تكاليف وديون وخصوصا مع تداعيات جائحة كورونا التي دفعت بالعديد من مزارعي اللواء إلى ترك الزراعة والاتجاه إلى قطاعات أخرى.



وقال المزارع حسن المشاعلة، إن القطاع الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية يشهد خسائر عديدة منذ سنوات بسبب عدم وجود أسواق خارجية لتصدير المنتجات الزراعية الأمر الذي أدى إلى تراكم الديوان على المزارعين لدى العديد من المؤسسات الإقراضية. وطالب المزارع صلاح الخليفات بتكثيف الرقابة على هذا القطاع، حيث يتحكم سماسرة الأسواق بالأسعار الأمر الذي أدَّى إلى انخفاض أسعار العديد من المنتوجات الزراعية، مؤكدا ضرورة حل مشكلة وشح مياه الري في اللواء وضبط الاعتداءات على مصادر المياه وصولا إلى توفير مياه الري إلى المزارعين في مختلف مناطق اللواء.



وثمن المزارعون خطوة وزير الزراعة خالد الحنفيات المتمثلة بإنشاء مشروع مجمع زراعي متكامل في اللواء لتصنيع المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى مركز تعبئة وتغليف ومركز تسويق لخدمة المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي.