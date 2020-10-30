الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 06:35 م

لإصابة معلمة بكورونا

الأغوار الشمالية : تعليق الدوام بمدرسة حكومية

وز
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - علق مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، الدكتور طالب العمايرة، دوام الكادر التدريسي والإداري بمدرسة المنشية الثانوية للبنات ليومي الأحد والإثنين المقبلين واستئناف الدوام الثلاثاء المقبل.

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وقال العمايرة، إن تعليق الدوام جاء إثر ثبوت إصابة احدى معلمات المدرسة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم تعقيم مرافق المدرسة وإجراء فحوص للمخالطين من كوادرها من قبل الجهات الصحية.

 

المصدر : بترا

 

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