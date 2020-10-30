الأغوار الشمالية : تعليق الدوام بمدرسة حكومية

الوكيل الإخباري - علق مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، الدكتور طالب العمايرة، دوام الكادر التدريسي والإداري بمدرسة المنشية الثانوية للبنات ليومي الأحد والإثنين المقبلين واستئناف الدوام الثلاثاء المقبل.

اضافة اعلان



وقال العمايرة، إن تعليق الدوام جاء إثر ثبوت إصابة احدى معلمات المدرسة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم تعقيم مرافق المدرسة وإجراء فحوص للمخالطين من كوادرها من قبل الجهات الصحية.

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





