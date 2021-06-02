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الأغوار الشمالية: توصية بإنشاء مظلات مياه للحد من أضرار الحرائق

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الأربعاء، 02-06-2021 06:12 م

الأغوار الشمالية: توصية بإنشاء مظلات مياه للحد من أضرار الحرائق

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الوكيل الاخباري - أوصت لجنة الدفاع المدني بلواء الأغوار الشمالية، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بضرورة إنشاء مظلات تزويد بالمياه على قناة الملك عبد الله، موزعة على مختلف مناطق اللواء لضمان سرعة التزود بالمياه لغاية اخماد الحرائق المتكررة خلال فصل الصيف.
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وقال رئيس اللجنة متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه ستجري مخاطبة وزارة المياه والري من خلال محافظ اربد؛ لتنفيذ تلك المظلات، إلى جانب التواصل مع المرجعيات المعنية لتوسعة خزانات المياه المخصصة لطواقم اطفاء الدفاع المدني في اللواء، ما يحد من أضرار الحرائق التي تنشب عادة في فصل الصيف .

 




 

 


 

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