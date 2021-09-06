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الإثنين، 06-09-2021 03:41 م

الأغوار الشمالية: حوارية تبحث احتياجات المرأة للمشاريع الإنتاجية

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الوكيل الاخباري - نظم فرع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في الشيخ حسين، اليوم الاثنين، جلسة حوارية لعضوات اللجنتين النسوية والشبابية في المركز لبحث أبرز احتياجات قطاع المرأة من البرامج والمشاريع الاقتصادية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب علي الغزاوي، خلال مشاركته في الجلسة، أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال خلق المشاريع الملائمة لطبيعة منطقتها، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تعزيز فرص المرأة وتنمية مهاراتها .

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