الأغوار الشمالية: حوارية حول مخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية

الوكيل الاخباري- نظم مركز شباب الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول مخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية، بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز.

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وتحدث الملازم هادي بصول من قسم الشرطة المجتمعية بمركز أمن الشونة الشمالية، حول أهمية توعية الشباب بخطر آفة المخدرات على الصحة العامة وتأثيرها النفسي على المتعاطي وعلى أسرته داخل المجتمع، مبيناً أنواع المخدرات وأشكالها، وإجراءات الأمن العام في مكافحتها ومعالجة المتعاطين.



وأشار إلى مفهوم الجرائم الإلكترونية وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، والمشاكل التي يواجهها الأفراد أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية كالابتزاز والتحرش وسبل الوقاية منها، لافتا إلى أبرز التشريعات التي تعالج تلك القضايا ودور وحدة الجرائم الإلكترونية في الحد منها.