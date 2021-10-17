الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 17-10-2021 07:14 م

الأغوار الشمالية: شبكة التطوير التربوي في كريمة تحتفل بيوم المعلم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - نظمت شبكة التطوير التربوي في بلدة الكريمَة بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، احتفالاً بمناسبة يوم المعلم بمدرسة حليمة السعدية الثانوية للبنات رعاه متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة .

وأكد الحوامدة في كلمته، أهمية الدور الذي يقوم به المعلم لخلق جيل متعلم قوي منتمٍ لوطنه وقيادته الهاشمية الحكيمة وقادر على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الاحتفال بمناسبة يوم المعلم يأتي تجسيداً للمكانة الرفيعة التي يحظى بها المعلم في الأردن .

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