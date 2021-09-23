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الخميس، 23-09-2021 03:35 م

الأغوار الشمالية: مطالبات بحلول جذرية لانجرافات السيول في الكريمة

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 الوكيل الاخباري - طالب سكان بلدة الكريمَة، التابعة لبلدية شرحبيل بن حسنة، بلواء الأغوار الشمالية، بإيجاد حلول جذرية لانجرافات سيول الأمطار التي تداهم بلدتهم في كل موسم شتاء.

وقالوا، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السنوات الماضية شهدت تشكل السيول ومداهمتها لمنازل المواطنين، إلى جانب إغلاقها للعديد من الطرق الفرعية والرئيسية.

بدوره، قال رئيس لجنة بلدية شرحبيل بن حسنة، المهندس محمد أبو الفول، إن البلدية قامت أخيراً بحملة لتنظيف الأودية، وفتح العبارات الصندوقية والأنبوبية ضمن مناطقها استعداداً لفصل الشتاء المقبل.

وبين أن البلدية طرحت عطاء بقيمة 150 ألف دينار لإنشاء عبارات مياه جديدة للمناطق التي تعتبر من النقاط الساخنة خلال فصل الشتاء، لافتاً إلى أن تنفيذ العطاء سيباشر خلال أسبوعين، ما سيحد من سلبيات تشكل السيول وانجرافاتها من سلسلة الجبال المطلة على المنطقة.

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