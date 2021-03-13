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الأكسجين متوفر بكميات كافية في مستشفيات إربد

السبت، 13-03-2021 07:54 م

الأكسجين متوفر بكميات كافية في مستشفيات إربد

صحة اربد
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية صحة محافظة إربد الدكتور رياض الشياب توفر الأكسجين بشكل كاف في جميع مستشفيات المحافظة.

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وقال الشياب، اليوم السبت عقب جولة على مستشفيات المحافظة التي تستقبل حالات كورونا،إن جميع المستشفيات مستعدة بشكل تام لاستقبال المرضى ولا تشكو نقصا من أي نوع بما في ذلك توفر كميات كبيرة وكافية من الأكسجين.


وأوضح الشياب أن النظام الصحي المتبع فيما يتصل بتوفر الآكسجين أثناء ظهور فيروس كورونا وما قبلها يجري التأكد منه دوريا وبشكل يومي من قبل لجان فنية متخصصة وتجرى عملية التزويد عندما تصل كميات الأكسجين المتوفرة إلى 50 بالمئة من حجمها الكامل.


وبين أن حجم كميات الأكسجين المتوفرة في مستشفيات إربد، والتي تستقبل حالات كورونا، تزيد عن 120 ألف لتر تشكل احتياطا كافيا لأسابيع مقبلة، مشيرا إلى وجود لجنة تفتيش دائمة، مكونة من مهندس وطبيب وفنيين، تقوم يوميا بالكشف على كميات الاكسجين المتوفرة والتأكد من مدى كفايتها على مدى 24 ساعة.
بترا


 




 

 


 

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